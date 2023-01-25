Соединенные Штаты Америки передадут Украину свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет РБК-Украина.

— Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams, заявил Джо Байден.

Он подчеркнул, что танки Abrams очень сложны в управлении и эксплуатации, поэтому необходимо обучать персонал и обеспечить материально-техническое обслуживание.

— Мы будем учить украинских военных этому и как можно скорее начнем это делать. Чтобы поставить танки на поле боя, понадобится время и нужно приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации, — добавил Джо Байден.

Американский лидер также сообщил, что США объявят о выделении дополнительных ресурсов и средств в последующие недели и месяцы.

M1 Abrams – это основной боевой американский танк, серийно выпускаемый с 1980 года. Он стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Этот танк в настоящее время является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны. В нем начаты ряд новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей. Калибр и марка пушки в танке 105-мм M68A3, а начиная с M1A1 уже идет 120-мм М256. Тип пушки нарезной (у M1A1 – гладкоствольный). Экипаж – 4 человек. Специалисты отмечают, что уровень бронирования американской машины вполне возможно считать лучше Leopard 2A4.

Как сообщалось, страны Европы в рамках коалиции готовятся передать Украине 80 германских танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов.

25 января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard 2. Она также выдала разрешение на реэкспорт другим странам, имеющим такие танки на вооружении.