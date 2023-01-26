Украина выступает категорически против допуска соревнований российских и белорусских атлетов. И в случае разрешения атлетам из стран-агрессоров участвовать в Олимпийских играх в Париже, отечественные спортсмены могут бойкотировать турнир.

Об этом сообщил президент НОК Вадим Гутцайт.

— В рамках консультаций, организованных МОК ( Международный олимпийский комитет, – прим.) , к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством МОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии России. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и Президент нашего государства, и все общество, – написал Гутцайт.

Он добавил, что часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

— Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию, и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях! В настоящее время идет работа относительно дальнейших возможных шагов и первоочередных мер по продолжению санкций и недопуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде, – резюмировал Гутцайт.

Напомним, что российским и белорусским спортсменам разрешили поучаствовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.