Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма пособия составляет 92 млн евро.

Об этом сообщает HLN.

Также, по словам премьера, Бельгия направит и 69 млн. евро гуманитарной помощи Украине.

— С начала этой войны наша страна прилагает много усилий по поддержке Украины. В общей сложности наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня в Совете министров было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 92 миллионов евро, - объявил премьер-министр.

Как пишет издание, ожидается, что Бельгия отправит:

ракеты AMRAAM;

легкое противотанковое вооружение;

противотанковые гранаты и пушки;

пулеметы Minimi;

автоматические винтовки типа Scar.

транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины;

топливо.

В то же время, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер добавила, что возможности поставить Украине танки пока нет.

— Мы не нашли способа ответить на этот запрос. У нас на складе их больше нет, а в торговле мы не нашли ни одного работающего, заявила министр.

Напомним, Германия будет расширять масштаб военной помощи в Украине.