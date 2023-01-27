Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма пособия составляет 92 млн евро.
Об этом сообщает HLN.
Также, по словам премьера, Бельгия направит и 69 млн. евро гуманитарной помощи Украине.
— С начала этой войны наша страна прилагает много усилий по поддержке Украины. В общей сложности наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня в Совете министров было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 92 миллионов евро, - объявил премьер-министр.
Как пишет издание, ожидается, что Бельгия отправит:
В то же время, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер добавила, что возможности поставить Украине танки пока нет.
— Мы не нашли способа ответить на этот запрос. У нас на складе их больше нет, а в торговле мы не нашли ни одного работающего, заявила министр.
Напомним, Германия будет расширять масштаб военной помощи в Украине.
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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма пособия составляет 92 млн евро.
Об этом сообщает HLN.
Также, по словам премьера, Бельгия направит и 69 млн. евро гуманитарной помощи Украине.
— С начала этой войны наша страна прилагает много усилий по поддержке Украины. В общей сложности наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня в Совете министров было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 92 миллионов евро, - объявил премьер-министр.
Как пишет издание, ожидается, что Бельгия отправит:
В то же время, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер добавила, что возможности поставить Украине танки пока нет.
— Мы не нашли способа ответить на этот запрос. У нас на складе их больше нет, а в торговле мы не нашли ни одного работающего, заявила министр.
Напомним, Германия будет расширять масштаб военной помощи в Украине.