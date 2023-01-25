Германия будет расширять масштаб военной помощи в Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир, сообщает Укринформ.

— Решение передать танки — верный путь, принятый в тесной координации с партнерами. В дополнение к танкам, мы расширяем список той помощи, которая уже предоставляется, в частности, речь идет о системах ПВО, тяжелой артиллерии, РСЗО и т.д., — сказал канцлер.

Олаф Шольц затруднился назвать сумму «танкового пакета» для Украины, но сказал, что расходы возьмет на себя ФРГ.

Катрин Якобсдоттир приветствовала решение Берлина, являющееся очередным свидетельством солидарности партнеров и демонстрацией силы Альянса.

Она в свою очередь подчеркнула, что ее страна твердо стоит на стороне Украины, осуждает удары по гражданской инфраструктуре, мирным жителям.

— Исландия не имеет своих военных мощностей, несмотря на то, что является членом НАТО с момента ее основания, отметила премьер-министр. Но она подчеркнула, что островное государство оказывает Украине посильную помощь, в частности, принимает украинских беженцев, оказывает экономическую и гуманитарную помощь, а также передала в Украину 9 тонн теплой одежды, в частности, шерстяные пуловеры ручной работы. «Ведь мы знаем, что это тоже важно, — подчеркнула Катрин Якобсдоттир.

Она также упомянула, что в мае в столице Рейкьявика пройдет саммит Совета Европы, четвертый в истории организации.

Олаф Шольц пообещал свое участие в этом саммите. 46 стран-членов четко выразили свое осуждение российской агрессии.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard2. Она также выдала разрешение на реэкспорт другим странам, имеющим такие танки на вооружении.

Как сообщалось, страны Европы в рамках коалиции готовятся передать Украине 80 германских танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов.