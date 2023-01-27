Латвия планирует в текущем году принять на лечение 120 украинских военных.

Об этом сообщает портал LSM.

Как отмечает Министерство здравоохранения Латвии, всего в текущем году планируется принять около 120 человек.

Глава Минздрава Лига Менгельсон встретилась с микрохирургами Олафом Либермансом и Мартиньшем Малзубрисом, чтобы обсудить возможности реконструктивной хирургии в латвийских стационарах — эти медики неоднократно оперировали раненых в Украине. Она подчеркнула, что Латвия продолжит поддерживать украинский народ. Теперь страна помогает пострадавшим на войне в рамках договора о сотрудничестве между двумя странами.

Выслушав рекомендации микрохирургов, министр намерен обсудить возможности улучшения медпомощи в стационарных и реабилитационных учреждениях, отметили в ведомстве.

В статье добавляют, что в 2022 году в Латвию доставили и оказали медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре «Вайваре» 130 раненым.

Напомним, на днях в одном из медучреждений Николаева начал проходить реабилитацию вернувшийся из плена военный. Он стал первым пациентом в рамках программы реабилитации от Представительства Координационного штаба по обращению с военнопленными Южного региона.