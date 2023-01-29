В период оккупации города Снигиревка русские военные захватили здание историко-краеведческого музея.

Об этом сообщили в Facebook-группе Культурное наследие Николаевщины.

Российские военнослужащие уничтожили выставочное оборудование, музейный фонд, инвентарные книги, учетные карточки.

— В период с 19.03.2022 по 10.11.2022 в результате вооруженной агрессии РФ против Украины было захвачено здание Снигиревского историко-краеведческого музея. Как следствие: уничтожено имущество, компьютерная и оргтехника, мебель, выставочное оборудование, музейный фонд, инвентарные книги, учетные карточки, говорится в сообщении.

Музей почти разрушен. Все годы упорного труда по сохранению музейного фонда Украины, содержавшего жемчужины истории Снигиревщины, вернулись в исходную точку.

С целью сохранения музейных предметов, экспонирования их в дальнейшем и восстановления работы музеев волонтеры передали музею денежную помощь , упаковочные и строительные материалы.



