С момента деоккупации Снигиревской громады по состоянию на 26 января пиротехники обнаружили более 1600 различных взрывоопасных предметов. В общей сложности бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже обследовали более тысячи гектаров территории вблизи домов и админзданий, которые были заминированы российскими войсками.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Снегиревской городской военной администрации Иван Кухта, передает Суспільне.

Ориентировочно 30 процентов жилого фонда и 90 процентов админзданий в Снегиревке разрушили российские войска. Первоочередно пиротехники разминировали территории вокруг зданий, дороги, чтобы люди могли безопасно передвигаться по городу.

Одним из важных для общества объектов, который удалось разминировать, является насосная станция — она снабжала водой один микрорайон Снегиревки.

— Проблема была в том, что самая насосная станция располагалась на линии столкновения. Она была разрушена и плодотворно заминирована. Долго работали сотрудники ГСЧС, имели несколько подрывов сотрудников Нацполиции и местных жителей. Очень тяжело продвигались к этой насосной станции, но дошли, восстанавливаем ее, думаю, что в ближайшее время Снигиревка будет полностью снабжена водоснабжением, - рассказал Иван Кухта.

Работы по разминированию по состоянию на 26 января продолжаются. Потенциально опасными, по словам Кухты, остаются еще около 1 100 квадратных километров вокруг Снегиревки.

Несмотря на опасность, люди возвращаются в собственные дома. По состоянию на 26 января в город вернулись ориентировочно три тысячи местных жителей.

— Возвращающихся людей просим быть крайне внимательными. Передвигаться по асфальтовым дорогам, проверенным дорогам, — сказал Иван Кухта.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на покупку средств для разминирования территории Николаевской области.