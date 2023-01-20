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Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

В ходе встречи с представителями министерства советник по техническим вопросам Программы развития ООН (ПРООН) сообщил о намерениях выделить около 4 миллионов долларов на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов таких средств.

«В дальнейшем средства разминирования будут использоваться для очистки загрязненных взрывоопасными предметами (ВНП) территорий Николаевщины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Николаевщина является одной из самых загрязненных ВНП среди недавно деоккупированных территорий Украины. По подсчетам экспертов, общая площадь области, вероятно, загрязнена минами и неразорванными боеприпасами, составляет почти 2614 тысяч квадратных километров.

В целях реализации проекта группа ПРООН по противоминной деятельности в ближайшее время планирует посетить Николаевскую область с рабочим визитом.

Ранее глава ОВА Виталий Ким сообщал, что главная опасность деоккупированных территорий Николаевской области состоит в их заминированности. Для того чтобы их полностью разминировать может уйти не один десяток лет.

Напомним, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.