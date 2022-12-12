Разрушено здание в Снегиревке, декабрь 2022 года

Главные опасности деоккупированных территорий Николаевской области заключается в их заминированности. Для того чтобы их полностью разминировать может уйти не один десяток лет.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким проекту Радио Свобода «Новости Приазовья».

По словам Виталия Кима, именно из-за заминирования проблематично транспортное сообщение с освобожденной Снигиревкой и некоторыми селами на юге области.

— Там два поврежденных моста в основном направлении «Снигиревка-Николаев», восстановлено уже сообщение «Снигиревка-Березнеговатое». Два моста мы отремонтируем в ближайшее время. Но нет сообщения не потому, что у нас дороги непроездные — они уже восстановлены и восстанавливаются дальше, а потому, что там очень много мин и ограничения по возвращению в дома, которые в этих селах. Там есть еще 5 мостов южнее Снигиревки, которые тоже нужно восстанавливать для того, чтобы сообщение было по-прежнему. Но это все сопровождается разминированием. Очень много мин и именно поэтому нет регулярного сообщения, но оно будет, — отметил он.

Глава военной администрации назвал наиболее опасные объекты сейчас в области.

— Самое опасное — это лесополоса, которая была военная, где было противостояние. На втором месте — это места, где они проживали. То есть там, где они находились, есть опасность. Были случаи, когда они (российские военные — прим.) миновали даже подвал многоэтажки, — добавил глава ОВА.

Виталий Ким предположил, что на разминирование региона, в частности, Кинбурнской косы, могут уйти «десятки лет».

— Что касается построек, там будет непонятный срок. Что касается полей, посадок и обширных территорий, то я приведу пример, что Кинбурнскую косу мы сейчас до масштабной войны еще в январе продолжали разминировать после Второй мировой войны. Потому там ситуация сложная. Море, конечно, еще сложнее, потому что течения выбрасывают (снаряды, — прим.). Что касается полей, мы это сделаем, но, я думаю, на это уйдут десятки лет, — резюмировал он.

Напомним, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.

Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.