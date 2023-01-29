Запрет на выезд госслужащим, кроме как в командировку, уже действует, он касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.

Такое заявление сделал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона и в комментарии УП

Демченко подчеркнул, что постановление № 69 о внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и уже действует.

Чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

Отдельно представитель ГНСУ отметил, что нынешние нормы касаются и лиц, признанных непригодными к военной службе, которые находятся на госслужбе.

— Надо понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности, руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.п., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации, – сказал Андрей Демченко.

Кроме того, правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить Администрации ГНСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список. Администрация ГНСУ обеспечит наличие этих списков у своих инспекторов на границе.

Демченко подчеркнул, что принятые нововведения не имеют гендерной окраски и касаются как мужчин, так и женщин.

Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГНСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих».