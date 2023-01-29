По словам представителя Минцифры Мстислава Баника, военный билет в «Дії» появится «рано или поздно», однако нельзя сказать, что специалисты работают над этим именно сейчас.

Об этом руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал The Village.

– Военный билет появится в «Дії» рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем, – заявил он.

Мстислав Баник также подчеркнул, что повестки из-за применения военнообязанных не будут получать.

Также он сказал, что работа над тем, чтобы цифровизировать военный учет военнообязанных шла еще до войны. Одним из первых шагов цифрового военного учета стала реформа по месту жительства. Чтобы сменить место прописки, мужчине нужно было сняться с военного учета и встать на учет в другом месте, поэтому часто избегали, чтобы их не нашла.

Напомним, украинцы вскоре смогут узнавать через приложение «Дія», кто пересматривал их персональные данные в государственном реестре.