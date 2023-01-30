Вечером в воскресенье, 29 января, на трассе Николаев-Одесса в районе села Красное автомобиль Hyundai врезался в грузовик. Полицейские, которые были в автомобиле, могли быть нетрезвыми.

Об этом на своей странице в Facebook написал местный житель Николаева Евгений Рымарь.

— Только на трассе Одесса-Николаев произошло ужасное ДТП. А ужасна она тем, что трое пьяных в хлам сотрудников полиции на автомобиле Hyundai врезались в стоячую фуру. Жертв могло быть больше, потому что пьяные копны шли на обгон стоящих в пробке машин, но им на встречу выехала встречная машина, и они, чудом уклонившись от лобового столкновения, влетели под фуру, – написал Рымарь.

По его словам, скорая, прибывшая на место происшествия, установила факт опьянения. Кроме того, алкоголь обнаружен в машине.

— Дело пытались сразу перекрутить, следователь нес какой-то бред, но свидетели и сотрудники МЧС (честные ребята, респект) указали на водителя Hyundai, – отметил Рымарь. В настоящее время неизвестно, остались ли живы три человека, находившиеся в автомобиле Hyundai.

Напомним, что в Николаевской области во время столкновения двух легковушек погиб мужчина.