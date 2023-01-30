Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили еще 490 российских оккупантов. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине около 126 650 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 126 650 (+490) человек ликвидировано;

танков – 3201 (+4);

боевых бронированных машин – 6369 (+3);

артиллерийских систем – 2196 (+1);

РСЗО – 453 (+0);

средства ПВО – 221 (+0);

самолетов – 293 (+0);

вертолетов – 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0);

крылатые ракеты – 796 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4);

специальная техника – 199(+0).

Данные уточняются.

Напомним, ночью, 30 января, в 00:31 российские военные обстреляли Очаковскую общину.