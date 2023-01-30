Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили еще 490 российских оккупантов. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине около 126 650 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:
Данные уточняются.
Напомним, ночью, 30 января, в 00:31 российские военные обстреляли Очаковскую общину.
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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили еще 490 российских оккупантов. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине около 126 650 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:
Данные уточняются.
Напомним, ночью, 30 января, в 00:31 российские военные обстреляли Очаковскую общину.