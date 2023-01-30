Ночью, 30 января, в 00:31 российские военные обстреляли Очаковскую громаду.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов, пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.
Ранее сообщалось: утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.
В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.
Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и из РСЗО. Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Ночью, 30 января, в 00:31 российские военные обстреляли Очаковскую громаду.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов, пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.
Ранее сообщалось: утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.
В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.
Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и из РСЗО. Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.