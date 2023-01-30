Расчет FGM-148 Javelin противотанкового подразделения николаевских морских пехотинцев умело курит российскую бронетехнику на Востоке.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
— За плечами этих морпехов оборона Николаева и освобождение правобережья Херсона от террористов-захватчиков. Побратимы на украинской Донетчине успешно утилизируют российские «аналогов нет» и превращают их в металлолом, – сказано в сообщении.
Напомним, что николаевские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов возле Водяного Донецкой области.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Расчет FGM-148 Javelin противотанкового подразделения николаевских морских пехотинцев умело курит российскую бронетехнику на Востоке.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
— За плечами этих морпехов оборона Николаева и освобождение правобережья Херсона от террористов-захватчиков. Побратимы на украинской Донетчине успешно утилизируют российские «аналогов нет» и превращают их в металлолом, – сказано в сообщении.
Напомним, что николаевские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов возле Водяного Донецкой области.