Расчет FGM-148 Javelin противотанкового подразделения николаевских морских пехотинцев умело курит российскую бронетехнику на Востоке.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

— За плечами этих морпехов оборона Николаева и освобождение правобережья Херсона от террористов-захватчиков. Побратимы на украинской Донетчине успешно утилизируют российские «аналогов нет» и превращают их в металлолом, – сказано в сообщении.