|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|07:25
|Захід сонця:
|16:42
|Температура завтра:
|+3 C°
|Швидкість вітру:
|1.4 м/с
|Схід сонця:
|07:42
|Захід сонця
|16:36
|Температура завтра:
|-1 C°
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.
Соответствующее видео было опубликовано на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
— Вызывающее «атрицательное» наступление «второй армии мира» было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонительного боя наших защитников на Донетчине, – добавили в бригаде.
Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.
Соответствующее видео было опубликовано на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
— Вызывающее «атрицательное» наступление «второй армии мира» было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонительного боя наших защитников на Донетчине, – добавили в бригаде.
Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.