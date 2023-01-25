Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

— Вызывающее «атрицательное» наступление «второй армии мира» было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонительного боя наших защитников на Донетчине, – добавили в бригаде.