Российские власти, вероятно, рассматривают вариант проведения еще одного призыва граждан в рамках «долевой мобилизации».

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

Как отмечается, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами уехать из РФ. Этим мужчинам сказали, что их имена есть в списках на мобилизацию.

23 января спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о «долевой мобилизации» продолжает оставаться в силе. Он утверждал, что указ остается необходимым для работы вооруженных сил.

«Русское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, при этом минимизируя внутренние инакомыслия», - считает разведка.

Как известно, ВСУ уничтожили еще 490 российских оккупантов и четыре танка.