Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.
Как отмечается, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами уехать из РФ. Этим мужчинам сказали, что их имена есть в списках на мобилизацию.
23 января спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о «долевой мобилизации» продолжает оставаться в силе. Он утверждал, что указ остается необходимым для работы вооруженных сил.
«Русское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, при этом минимизируя внутренние инакомыслия», - считает разведка.
Как известно, ВСУ уничтожили еще 490 российских оккупантов и четыре танка.
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.
Как отмечается, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойными паспортами уехать из РФ. Этим мужчинам сказали, что их имена есть в списках на мобилизацию.
23 января спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о «долевой мобилизации» продолжает оставаться в силе. Он утверждал, что указ остается необходимым для работы вооруженных сил.
«Русское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, при этом минимизируя внутренние инакомыслия», - считает разведка.
Как известно, ВСУ уничтожили еще 490 российских оккупантов и четыре танка.