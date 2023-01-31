Украинцы, вынужденные из-за войны покинуть страну и приехавшие в Австрию, имеют право проживать в республике до 4 марта 2024 года.

Соответствующая поправка к постановлению правительства по перемещенным лицам была одобрена в понедельник главным комитетом Национального совета Австрии, передает Укринформ.

Постановление было принято в марте 2022 года во исполнение Директивы ЕС и первоначально предоставляло разрешение на проживание гражданам Украины до 3 марта 2023 года, с продлением каждые шесть месяцев. Поправка в нее была внесена ввиду того, что в октябре 2022 года Еврокомиссия объявила, что не будет предлагать прекращения действия директивы, которая предусматривала временную защиту для украинцев до 4 марта 2024 года.

Выступая в комитете, федеральный министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил, что в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в Австрии было зарегистрировано 90 994 вынужденных переселенцев из Украины. Около 66 тыс. из них до сих пор находятся в Австрии, другие либо вернулись домой, либо уехали в другие страны.

В МВД Австрии оценивают, что около половины украинских переселенцев хотят остаться в стране навсегда.

Напомним, беженцы из Украины смогут продлить свою временную защиту в Чехии на один год. Таким образом, он продлится до конца марта 2024 года.