Иран и Россия объединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов для увеличения торговых и финансовых операций на фоне западных санкций.

Об этом сообщает Reuters.

— Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT... с российскими банками, которые могут использоваться для открытия аккредитивов и переводов или гарантий, — заявил заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

В то время как центральный банк России отказался комментировать соглашение, подписанное в воскресенье, Карими сказал, что «около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе», не уточнив названия иностранных банков.

— Финансовый канал между Ираном и миром возобновляется, — написал глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин в Твиттере.

Напомним, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о том, что страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).