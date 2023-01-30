В Украине планируется разработать новую систему контроля над закупками для армии. В частности, цены на продукты и товары хотят сделать открытыми.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

По его словам, сегодня, 30 января, состоялось совещание, в котором приняли участие Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужба, СБУ и ДБР. Главной темой обсуждений были закупки Минобороны.

— Поручил разработать обновленную систему, сбалансирующую соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары, отметил премьер.

Шмигаль добавил, что для реализации такой задачи он инициировал создание рабочей группы, которую возглавит глава Минэкономики.

— Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельной главы в Prozorro для военных нужд, — уточнил он.

Напомним, НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке пищевых продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен.