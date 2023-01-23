НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке пищевых продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

— Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных. Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до публикации в СМИ, говорится в сообщении.

Следствие проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен. Предварительная квалификация – растрата имущества.

Редактор проекта Наши деньги Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Он ссылается на документы, полученные от источника в ВСУ.

Народная депутат Марьяна Безугла вскоре заявила, что руководство Минобороны вызвали на заседание комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В офисе президента анонсировали проверку.

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 23 января, назвал скандал с публикацией о закупке питания для военных по завышенным ценам попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.