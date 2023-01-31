«Яндекс» блокировал изображение президента РФ Владимира Путина по запросу «бункерный дед» и нацистские символы по запросу «Z».
Об этом сообщает российское СМИ «Медуза», позиционирующее себя как оппозиционное.
«Когда вы ищете картинки в Яндексе, в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: сервис изымает часть изображений из поисковой выдачи. Чаще всего поправки применяются для того, чтобы убрать с выдачи «Яндекса» порнографические фото и видео (особенно детские). На втором месте по количеству заведенных правил – изъятие изображений президента РФ Владимира Путина», – говорится в материале.
Отмечается, что по масштабной утечке кода «Яндекса» выяснилось, как устроена цензура российского поисковика.
«Яндекс» постарался, чтобы на изображение Путина нельзя было встретить при поиске по отдельным словам: «п##дабол», «плешивый», «х##йло» и производные от него слова.
А также словосочетанием: «бункерный дед», «главный вор», «го##он всея руси», «х#й в скафандре», «х##ло в проруби».
И целым предложением: «как выглядят педофилы», «когда он сдохнет», «странное создание машет рукой».
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин нацелен вести войну против Украины многие годы и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ.
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«Яндекс» блокировал изображение президента РФ Владимира Путина по запросу «бункерный дед» и нацистские символы по запросу «Z».
Об этом сообщает российское СМИ «Медуза», позиционирующее себя как оппозиционное.
«Когда вы ищете картинки в Яндексе, в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: сервис изымает часть изображений из поисковой выдачи. Чаще всего поправки применяются для того, чтобы убрать с выдачи «Яндекса» порнографические фото и видео (особенно детские). На втором месте по количеству заведенных правил – изъятие изображений президента РФ Владимира Путина», – говорится в материале.
Отмечается, что по масштабной утечке кода «Яндекса» выяснилось, как устроена цензура российского поисковика.
«Яндекс» постарался, чтобы на изображение Путина нельзя было встретить при поиске по отдельным словам: «п##дабол», «плешивый», «х##йло» и производные от него слова.
А также словосочетанием: «бункерный дед», «главный вор», «го##он всея руси», «х#й в скафандре», «х##ло в проруби».
И целым предложением: «как выглядят педофилы», «когда он сдохнет», «странное создание машет рукой».
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин нацелен вести войну против Украины многие годы и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ.