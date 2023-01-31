Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать войну.

Свое заявление Миланович сделал на встрече со СМИ, в ходе которой сравнил аннексию Крыма с отделением Косово от Сербии.

— Когда вы поймете, что Сербия и Россия – это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность, – заявил он.

По словам хорватского президента, международное сообщество «аннексировало Косово», якобы отобрав его у Сербии.

— То же касается Крыма. Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы, – заявил Зоран Миланович.

Свое мнение хорватский президент аргументировал тем, что «Россия – опасная страна», обладающая ядерным оружием, поэтому она не отдаст Крым так, как это произошло в случае с Сербией и Косово.

— Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, когда они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие, – сказал Зоран Миланович.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщалось, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.