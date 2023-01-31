Украина по итогам 2022 года получила 33 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции. Таким образом, показатель вырос на один балл, и Украина теперь занимает в рейтинге 116 место (из 180).

Об этом сообщает Transparency International.

За последние десять лет, отмечают в организации, показатель Украины вырос на 8 баллов.

Украина по итогам 2022 года получила 33 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции. Таким образом, показатель вырос на один балл, и Украина теперь занимает в рейтинге 116 место (из 180).

Напомним, что 24 января 2023 года в Украине стал днем масштабных кадровых решений. Пост лишились заместитель главы Офиса президента, ряд председателей областных администраций и заместителей министров, а также один заместитель генерального прокурора.