Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на совместное заявление Сил безопасности и обороны.

Решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий, и принято для соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины.

Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД меняется с 01 февраля 2023 года.

Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. гривен, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 года №168.

Основанием для пересмотра Порядка стали поручение Кабинета Министров Украины от 29 июня 2022 г. № 16355/0/1-22 и от 08 июля 2022 г. № 16355/0/1-22. Эти правительственные документы касались необходимости оптимизировать расходы Государственного бюджета Украины. Также принималось во внимание поручение Министерства экономики Украины от 13 сентября 2022 г. № 16355/6/1-22 о формировании единого подхода в определении порядка и условий осуществления выплат, предусмотренных постановлением Кабмина № 168.

Отмечается, что боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются. Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен.

В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины.

В то же время, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, уже с 01 февраля 2023 будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины — на уровне не менее 17 000 гривен.

Ранее в Минобороны сообщили, что выплата денежного довольствия военным происходит по графику и без задержек.