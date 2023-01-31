Для депутатов Николаевского городского совета в разных районах города планируют оборудовать секретные бомбоубежища с бесперебойным доступом к интернету и электричеством.

Об этом во вторник, 31 января, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

С начала полномасштабного вторжения депутаты собираются для проведения комиссий или сессий в онлайн-формате. Так, 26 января, на прошлой сессии Николаевского городского совета, присутствовало 29 депутатов, но из-за проблем с интернетом, не все депутаты смогли принять участие в голосовании определенных вопросов. Поэтому сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. Для решения этого вопроса мэр Николаева Александр Сенкевич решил создать секретные бомбоубежища для того, чтобы все депутаты могли полноценно участвовать в пленарных заседаниях.

— Разговаривал с главой города Днепра, он рассказал, что у них сессия горсовета проходит в гибридном формате. Я рассказал, что у нас иногда не хватает голосов для принятия решения, потому что у некоторых депутатов нет электричества или интернета. Он предложил обеспечить депутатов старлинком и местом где бы они могли работать. Поэтому я хотел предложить всем депутатам, которые не имеют возможности работать, из-за проблем с электроэнергией и интернетом, мы оборудоваем одно из бомбоубежищ, куда вы можете приехать и там спокойно работать. Это место будет засекречено, информация о местоположении месяца будет передана вам лично. Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных хранилищах или так называемых пунктах несокрушимости, – рассказал Александр Сенкевич.

Ранее, в комментарии «НикВести» Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что, несмотря на дистанционный формат проведения сессий и комиссий, работа депутатов горсовета и исполнительной власти не изменилась.