Украинцы заказали на обмен уже более 300 тысяч энергосберегающих ламп через приложение «Дія».

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на заседании правительства во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

— Вчера (30 января, - прим.) в Украине стартовала масштабная программа обмена старых ламп накаливания на LED-лампы. Это инициатива Президента Владимира Зеленского, поддержанная Европейским Союзом. 30 миллионов таких ламп уже закуплены ЕС, еще пять миллионов ожидаем от Франции, — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что предварительную заявку на обмен можно подать через приложение «Дія» или просто обменять старые лампы на новые в отделениях Укрпочты.

— Украинцы заказали на обмен уже более 300 тысяч энергосберегающих ламп из-за действия. Поэтому мы уверены, что программа будет успешной, — отметил руководитель украинского правительства и поблагодарил партнеров за поддержку.

Как сообщалось, с 30 января украинцы могут обменять в отделениях Укрпочты пять ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED ламп. Для этого необходимо оставить заявку через приложение «Дія» и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение Укрпочты, предъявить паспорт, идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.