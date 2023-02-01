Экипажи БПЛА 36 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Билинского совместно с 503 ОБМП продемонстрировали, как уничтожают врагов и их технику.

Видео общей охоты опубликовано в Facebook.

— Адские «подарки» щедро падают на головы захватчикам, когда в небе подстерегают дроны морпехов. Вашему вниманию совместная охота на врага экипажей БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 503-го Отдельного батальона морской пехоты в Донецкой области, — говорится в описании под видео.

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