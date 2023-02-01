Госгеокадастр незаконно передал одной из территориальных громад Николаевщины 49 гектаров земли лесного фонда стоимостью 800 миллионов гривен. Это земли уже вернули в собственность государства.

Как сообщает прокуратура Николаевской области, Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил соответствующий иск в ГУ Госгеокадастра в Николаевской области и Мостовского сельского совета.

Оказалось, что Госгеокадастр при формировании участков сельскохозяйственного назначения и передаче их в собственность тергромады незаконно включил в их состав земли лесной фонд госпредприятия «Веселиновское лесное хозяйство».

— В результате этих незаконных действий земли лесного фонда выбыли из постоянного пользования специализированного госпредприятия и, вопреки прямому запрету на их изъятие из государственной собственности, переданы в коммунальную собственность под видом земель сельского назначения, – говорится в сообщении.

Напомним, жителя Первомайского района будут судить за незаконную порубку деревьев на землях природно-заповедного фонда на территории парка «Бугский Гард».