В Каховском водохранилище, охлаждающем Запорожскую АЭС, наблюдается снижение уровня воды. Это может вызвать беспокойство.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

— Несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы ядерной безопасности, оно может стать источником беспокойства, если позволить ему продолжаться, — заявил Гросси.

По его словам, снижение уровня воды в водохранилище является еще показателем множества потенциальных рисков для ЗАЭС на фоне войны и отмечает, что никогда нельзя успокаиваться в вопросе безопасности и защиты станции.

Напомним, жители общин Херсонщины, проживающие на правобережье Днепра, обеспокоены состоянием уровня воды на Каховском водохранилище, которое за время военных действий стабильно снижается.