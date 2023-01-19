Жители общин Херсонщины, проживающие на правобережье Днепра, обеспокоены состоянием уровня воды на Каховском водохранилище, которое за время военных действий стабильно снижается.
Об этом сообщает Online НК со ссылкой на информацию в местных социальных сетях.
Недавно в Запорожской областной военной администрации состоялось совещание Департамента защиты окружающей среды, на котором отмечалось, что вражеский огонь повредил некоторые запорные шандоры Каховской ГЭС, поэтому уровень воды в Каховском водохранилище стабильно снижается.
По информации экспертов, отметка нормального уровня Каховского водохранилища составляет 16 метров. Отметка уровня навигационной возможности – 14,0 метров, мертвого объема – 12,7 метров. Уровень воды на Каховском водохранилище составляет – 15,08 метров.
Как отметили специалисты, на сегодняшний день уровень воды стабилизирован, но в будущем ситуация может измениться и не в лучшую сторону. А из-за активных боевых действий в этом районе провести какие-либо ремонтно-восстановительные работы невозможно.
Преступная деятельность оккупантов приводит к экологической катастрофе. Значительное снижение воды может привести к гибели водных биоресурсов и срыву нереста весной 2023 года.
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Жители общин Херсонщины, проживающие на правобережье Днепра, обеспокоены состоянием уровня воды на Каховском водохранилище, которое за время военных действий стабильно снижается.
Об этом сообщает Online НК со ссылкой на информацию в местных социальных сетях.
Недавно в Запорожской областной военной администрации состоялось совещание Департамента защиты окружающей среды, на котором отмечалось, что вражеский огонь повредил некоторые запорные шандоры Каховской ГЭС, поэтому уровень воды в Каховском водохранилище стабильно снижается.
По информации экспертов, отметка нормального уровня Каховского водохранилища составляет 16 метров. Отметка уровня навигационной возможности – 14,0 метров, мертвого объема – 12,7 метров. Уровень воды на Каховском водохранилище составляет – 15,08 метров.
Как отметили специалисты, на сегодняшний день уровень воды стабилизирован, но в будущем ситуация может измениться и не в лучшую сторону. А из-за активных боевых действий в этом районе провести какие-либо ремонтно-восстановительные работы невозможно.
Преступная деятельность оккупантов приводит к экологической катастрофе. Значительное снижение воды может привести к гибели водных биоресурсов и срыву нереста весной 2023 года.