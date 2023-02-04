Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Срок действия военного положения будет продлен после 19 февраля 2023 г. и очень вероятно снова на 90 дней.
— Соответствующие два Закона об утверждении Указа будут внесены Президентом в скором времени, и после этого последует их одобрение Радой на следующей неделе. Это будет уже шестое голосование Парламента за военное положение с начала войны, – отметил нардеп.
Напомним, что Кабинет министров на время военного положения упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация. В настоящее время они действуют до 19 февраля 2023 года.
Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.
Во время общей мобилизации призываться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.
Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Срок действия военного положения будет продлен после 19 февраля 2023 г. и очень вероятно снова на 90 дней.
— Соответствующие два Закона об утверждении Указа будут внесены Президентом в скором времени, и после этого последует их одобрение Радой на следующей неделе. Это будет уже шестое голосование Парламента за военное положение с начала войны, – отметил нардеп.
Напомним, что Кабинет министров на время военного положения упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация. В настоящее время они действуют до 19 февраля 2023 года.
Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.
Во время общей мобилизации призываться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.