Напомним, что Кабинет министров на время военного положения упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация. В настоящее время они действуют до 19 февраля 2023 года.

Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

Во время общей мобилизации призываться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.