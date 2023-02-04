В одном из сел освобожденной Снегиревской ОТГ полицейские обнаружили место вражеского базирования оккупантов.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Сергей Шайхет сообщил, что правоохранители каждый день выявляют доказательства военных преступлений, которые совершали российские войска на уже деоккупированных территориях.
— В этот раз специалисты обнаружили места вражеского базирования в еще одном селе Снигиревской объединенной территориальной громаде. Ничего нового орки после себя не оставили: кучу мусора, одежды, шевронов, боеприпасов, жетонов, документов, надписей на стенах. Надеюсь, благодаря этим доказательствам каждый военный преступник будет идентифицирован и получит наказание, которого заслуживает, - добавил Шайхет.
В одном из сел освобожденной Снегиревской ОТГ полицейские обнаружили место вражеского базирования оккупантов.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Сергей Шайхет сообщил, что правоохранители каждый день выявляют доказательства военных преступлений, которые совершали российские войска на уже деоккупированных территориях.
— В этот раз специалисты обнаружили места вражеского базирования в еще одном селе Снигиревской объединенной территориальной громаде. Ничего нового орки после себя не оставили: кучу мусора, одежды, шевронов, боеприпасов, жетонов, документов, надписей на стенах. Надеюсь, благодаря этим доказательствам каждый военный преступник будет идентифицирован и получит наказание, которого заслуживает, - добавил Шайхет.