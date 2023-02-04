В одном из сел освобожденной Снегиревской ОТГ полицейские обнаружили место вражеского базирования оккупантов.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Сергей Шайхет сообщил, что правоохранители каждый день выявляют доказательства военных преступлений, которые совершали российские войска на уже деоккупированных территориях.