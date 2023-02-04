Более 3000 добровольцев за день подали заявки на вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, в ЦНАП обратились 3086 граждан, из них подали заявки — 527. На целевой сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. На «горячую линию» по консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков.

Присоединиться к Гвардии наступления можно, подав соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua или заполнив заявку через Центры предоставления административных услуг.

Раньше и.о. главы МВД Игорь Клименко объявил о начале формирования штурмовых бригад Гвардия наступления для освобождения захваченных украинских территорий и усиления сил обороны.

В Николаевской области было принято решение создать восемь штурмовых бригад Гвардии наступления.