Жители областных центров уже обменяли миллион ламп накаливания на LED-лампы. Со следующей недели обмен будет доступен в отделениях «Укрпочты» в районных центрах.

Как отмечается в сообщении, программа стартовала 31 января в областных центрах и крупных городах, куда были доставлены первые 4 млн. ламп. Так, киевляне за неделю обменяли 62 тысячи ламп, харьковчане – 80 тысяч, днепряне – 88 тысяч, львовяне – 69 тысяч.

— Районным центрам приготовиться: со следующей недели обменять лампы можно будет в отделениях «Укрпочты» по всем городам, а не только в областных центрах, — прокомментировал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

До конца февраля, благодаря передвижным отделениям «Укрпочты», лампы должны поступить и в самые маленькие деревни по всей стране. Таким образом, на первом этапе граждане Украины уже в ближайшие месяц-полтора смогут обменять до 20 млн. ламп.