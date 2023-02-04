YouTube запустил новую функцию в своем приложении, которая позволит пользователям на iOS и Android проводить совместные трансляции.
Об этом сообщает пресс-служба наофициальной странице команды видеохостинга.
Инструмент Go Live Together позволит двум пользователям проводить совместные трансляции. Запуск этого инструмента был анонсирован еще в ноябре прошлого года, а теперь он доступен пользователям мобильных приложений для iOS и Android.
Эта функция будет доступна пользователям, имеющим 50 и более подписчиков. Как отмечается, одновременно в трансляции могут участвовать не более двух человек. Однако гостей можно будет менять в течение эфира.
На веб-версии YouTube новый инструмент Go Live Together пока недоступен. Разработчики сообщают, что пользователи могут запланировать эфир на сайте YouTube, а подключиться к нему уже через приложение.
Напомним, что пользователи Twitter смогут обжаловать приостановку аккаунтов и пройти оценку в соответствии с новыми критериями платформы социальных сетей для восстановления, начиная с 1 февраля.
Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta пообещала не блокировать контент о полке «Азов».
YouTube запустил новую функцию в своем приложении, которая позволит пользователям на iOS и Android проводить совместные трансляции.
Об этом сообщает пресс-служба наофициальной странице команды видеохостинга.
Инструмент Go Live Together позволит двум пользователям проводить совместные трансляции. Запуск этого инструмента был анонсирован еще в ноябре прошлого года, а теперь он доступен пользователям мобильных приложений для iOS и Android.
Эта функция будет доступна пользователям, имеющим 50 и более подписчиков. Как отмечается, одновременно в трансляции могут участвовать не более двух человек. Однако гостей можно будет менять в течение эфира.
На веб-версии YouTube новый инструмент Go Live Together пока недоступен. Разработчики сообщают, что пользователи могут запланировать эфир на сайте YouTube, а подключиться к нему уже через приложение.
Напомним, что пользователи Twitter смогут обжаловать приостановку аккаунтов и пройти оценку в соответствии с новыми критериями платформы социальных сетей для восстановления, начиная с 1 февраля.
Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta пообещала не блокировать контент о полке «Азов».