YouTube запустил новую функцию в своем приложении, которая позволит пользователям на iOS и Android проводить совместные трансляции.

Инструмент Go Live Together позволит двум пользователям проводить совместные трансляции. Запуск этого инструмента был анонсирован еще в ноябре прошлого года, а теперь он доступен пользователям мобильных приложений для iOS и Android.

Эта функция будет доступна пользователям, имеющим 50 и более подписчиков. Как отмечается, одновременно в трансляции могут участвовать не более двух человек. Однако гостей можно будет менять в течение эфира.

На веб-версии YouTube новый инструмент Go Live Together пока недоступен. Разработчики сообщают, что пользователи могут запланировать эфир на сайте YouTube, а подключиться к нему уже через приложение.