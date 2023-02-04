Министерство цифровой трансформации Украины ведет коммуникацию по внедрению украинского приложения «Действие» в более чем пяти странах. Речь идет о нескольких европейских странах, странах Азии и Африки.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает в интервью «Радио Свобода».

Как отметил руководитель ведомства, потенциально такие соглашения могут принести «немаленькие деньги», чтобы привлечь в бюджет. Речь идет о миллиардах гривен по внедрению «Действия» за короткий период времени. Продается не только технологический продукт, но и экспертиза и консалтинг.

— По сути, это определенный элемент дипломатии становится для нас. И мы должны развивать, я считаю, этот принцип win-win, то есть помогать другим странам развиваться. И через «Действие» мы пытаемся его внедрять, – отметил министр.

Стоит отметить, что Эстония первым запускает «государство в смартфоне» на базе украинского «Действия».

Напомним, что США надеются повторить успех украинского приложения «Действие» в других странах мира. Ранее у «Действия» появился один из самых популярных документов для бизнеса.

Напомним, что в течение нескольких дней штрафы автофиксации не будут поступать в государственный сервис Действие, поскольку с 1 февраля их оплата переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения.