В течение нескольких дней штрафы автофиксации не будут поступать в государственный сервис «Действие», поскольку с 1 февраля их оплата переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения.

Об этом сообщается на странице сервиса в Telegram.

— С 01.02 временно новые штрафы по автофиксации в Действие не будут поступать... Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в Действии по-прежнему. Даже те, что украинцы получат в период, пока сервис недоступен. По оценкам специалистов по МВД, на возобновление работы уходит несколько дней, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с сегодняшнего дня оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше.

Напомним, что по словам представителя Минцифры Мстислава Баника, военный билет у Действия появится «рано или поздно», однако нельзя сказать, что специалисты работают над этим именно сейчас.