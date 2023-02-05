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Администрация Центрального района Николаева собирается потратить 2 миллиона гривен на ремонт дороги вдоль одного квартала частного сектора.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Эти средства планируется потратить на текущий ремонт дороги частного сектора по улице Павла Ходченко, от улицы Надбугской до Северной, в Центральном районе Николаева. Площадь покрытия, подлежащего ремонту, составляет 1381,5 м2.

Все работы подрядчик должен будет проделать до 1 ноября 2023 года. Сейчас идет процесс подачи предложений, подрядчика будут выбирать уже 10 февраля.

Напомним, администрация Центрального района Николаева собирается потратить 3 миллиона 103 тысяч гривен на ликвидацию несанкционированных свалок в течение 2023 года.