Администрация Центрального района Николаева собирается потратить 3 миллиона 103 тысячи гривен на ликвидацию несанкционированных свалок в течение 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

За эту стоимость подрядчик должен будет ликвидировать стихийные свалки на территории Центрального района до конца 2023 года. Весь собранный мусор, опавшие листья и ветки подрядчик должен вывезти на городской полигон отходов. Речь идет о 15928 кубических метрах. Исполнитель обязан проводить работу в выходные и праздничные дни.

Сейчас идет процесс представления тендерных предложений, подрядчика будут выбирать с 3 февраля.

Напомним, Администрация Заводского района Николаева отменила закупку услуги по ликвидации несанкционированных свалок в течение 2023 года, стоимостью 7 миллионов 157 тысяч гривен. Вместо этого администрация объявила новую закупку указанной услуги, однако уже с другой стоимостью – 6 миллионов 81 тысяча гривен, что более чем на миллион гривен меньше.