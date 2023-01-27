Администрация Заводского района Николаева отменила закупку услуги по ликвидации несанкционированных свалок в течение 2023 года, стоимостью 7 миллионов 157 тысяч гривен.

Вместо этого администрация объявила новую закупку указанной услуги, однако уже с другой стоимостью – 6 миллионов 81 тысяча гривен, что более чем на миллион гривен меньше, свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В частности, чиновники уменьшили объемы мусора, от которого нужно будет убрать территорию Заводского района, с 34400 кубических метров до 31500 кубических метров.

За указанную стоимость подрядчик должен будет ликвидировать стихийные свалки на территории Заводского района до конца 2023 года. Весь собранный мусор, опавшие листья и ветки подрядчик должен вывезти на городской полигон отходов. Исполнитель обязан проводить работу в выходные и праздничные дни.

Сейчас идет процесс представления тендерных предложений, подрядчика будут выбирать с 6 февраля.

Напомним, администрации Центрального и Заводского районов Николаева планируют потратить 22 миллиона гривен на уборку дорог в течение 2023 года.