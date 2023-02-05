Китай предоставляет технологии, необходимые российским военным для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

Об этом свидетельствуют данные российской таможни, пишет The Wall Street Journal.

Согласно им, китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, технологии для создания препятствий и детали для реактивных истребителей находящимися под санкциями российским государственным оборонным компаниям.

— Это всего лишь горстка из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение, – которые Россия импортировала после прошлогоднего вторжения. Документы свидетельствуют, что большая часть поставок двойного назначения была из Китая, пишет WSJ.

Российские министерства иностранных дел, обороны и экономики не ответили на запросы WSJ о комментариях.

— У России достаточно технологического потенциала для обеспечения своей безопасности и проведения спецоперации. Этот потенциал постоянно совершенствуется, – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Хотя Россия имеет возможность производить большую часть своих основных военных потребностей в стране, она в значительной степени зависит от импорта технологий двойного использования, таких как полупроводники, необходимые для современной войны.

Западные санкции, в том числе направленные против российской военной промышленности, ограничив экспорт в Россию товаров двойного назначения, включают компьютерные чипы, инфракрасные камеры и радиолокационное оборудование.

— Но таможенные и корпоративные документы показывают, что Россия по-прежнему может импортировать эти технологии через страны, которые не присоединились к санкциям. Многие экспортно-контролируемые товары по-прежнему идут через такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, чьи правительства обвиняются западными чиновниками в пренебрежении санкциями и контролем, – пишет WSJ.

Согласно документам, китайские государственные и частные компании являются доминирующими экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам чиновников США, вызывают особую обеспокоенность.

WSJ проанализировал более 84 тысяч поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад начал кампанию экономического давления.

— Несмотря на международную проверку и санкционные протоколы, данные о мировой торговле показывают, что китайские государственные оборонные компании продолжают отправлять находящиеся под санкциями детали военного назначения российским оборонным компаниям. Зафиксировано, что эти российские компании использовали такие же детали непосредственно во время войны России в Украине, – сказала Наоми Гарсия, аналитик C4ADS – некоммерческой организации из Вашингтона, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности. — Утверждение о том, что Китай оказывает помощь России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а чисто спекулятивным и намеренно раздутым, — заявил WSJ представитель Китая в посольстве в Вашингтоне.

Он также подтвердил, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями.

Ранее сообщалось, что некоторые государственные компании Китая оказывают России поддержку в войне с Украиной. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена предоставила китайскому правительству доказательства такой помощи.