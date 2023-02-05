Министр обороны Украины Алексей Резников может лишиться должности и возглавить Министерство стратегических отраслей промышленности. Его преемником в Минобороны депутат называет нынешнего главу ГУР Кирилла Буданова.

Об этом пишет народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

По данным источников Бабеля, такой вариант действительно обсуждают. Собеседники в руководстве «Слуги народа» говорят, что Резникова могут уволить с должности через несколько недель. Еще вчера Кирилл Буданов был одним из нескольких кандидатов в должность министра, а сегодня нам говорят, что он единственный. Его кандидатуру лоббирует глава Офиса президента Андрей Ермак.

Относительно судьбы Алексея Резникова – «не все так однозначно». Единственное, что известно наверняка – он останется в команде. На прошлой неделе появилась информация, что он возглавит Минюст, но это не так. Более вероятный вариант (и об этом тоже пишет Железняк) – Министерство стратегических отраслей промышленности. Пока его возглавляет Павел Рябикин, который может отправиться послом в одну из азиатских стран.

Еще летом в правительстве обсуждали возможность ликвидации или трансформации этого министерства, были разные варианты – своеобразное агентство при Минобороны и даже объединение с Минцифры.

Наконец, по нашей информации, у главы Офиса президента Андрея Ермака есть идея реинкарнации этого ведомства.

Сегодня вечером «Слуги народа» собираются на заседание фракции с участием ее председателя Давида Арахамии, где им расскажут о предстоящих кадровых перестановках.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса Президента.