Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны вместо Алексея Резникова.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram.

— Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по «Рамштайну» и необходимость «поднять» Министерство, которое должно делать больше. Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени, – написал он

Также, по информации Арахамии:

генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени.

возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени. МВД возглавит Игорь Клименко .

. главой СБУ станет Василий Малюк.

– Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое, – подытожил Арахамия.

Глава Минобороны Алексей Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке. На вопрос о том, что ходят слухи, что он вроде бы собирается покинуть пост, Резников, в частности, ответил, что тоже читает телеграмм-каналы.