Премьер-министр Эстонии Кайя-Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для украинских защитников.

Об этом она написала в Twitter.

— Война России против Украины — война против демократии и свободы. Везде в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину. Я посетила Naiskodukaitse (волонтерская организация — прим.), которые собираются вместе на выходных, чтобы сделать окопные свечи для украинских солдат. Каждый может помочь Украине победить, – написала она.

Напомним, Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы, чтобы побудить другие страны помогать вооружениям.