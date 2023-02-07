В Николаевской области с начала ноября возобновили электроснабжение в 72 из 85 деоккупированных городов и сел, что составляет почти 84,7% потребителей, которые выживали под обстрелами без электричества более восьми месяцев.

Об этом сообщает прессслужба «Николаевоблэнерго».

Генеральный директор «Николаевоблэнерго» Вадим Данилкив отметил, что продолжается активная работа 24\7 по восстановлению электричества бригадами предприятия тем 13 населенным пунктам, которые остаются без электричества.

Электроснабжение восстановлено в Снигиревку и село Снигиревской общины, Калиновки, Новософиевки, Терновки, Сурового, Светлой Дачи, Великополья, Гречановки, Новопетровки, Баратовки, Прибужского, Галицыновки, Украинки, Степного и Василькова. На прошлой неделе были заживлены также Гороховское, Садовое, Евгеньевка, Павловка, Павло-Марьяновка и Новопавловское.