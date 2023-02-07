В Николаевской области с начала ноября возобновили электроснабжение в 72 из 85 деоккупированных городов и сел, что составляет почти 84,7% потребителей, которые выживали под обстрелами без электричества более восьми месяцев.
Об этом сообщает прессслужба «Николаевоблэнерго».
Генеральный директор «Николаевоблэнерго» Вадим Данилкив отметил, что продолжается активная работа 24\7 по восстановлению электричества бригадами предприятия тем 13 населенным пунктам, которые остаются без электричества.
Электроснабжение восстановлено в Снигиревку и село Снигиревской общины, Калиновки, Новософиевки, Терновки, Сурового, Светлой Дачи, Великополья, Гречановки, Новопетровки, Баратовки, Прибужского, Галицыновки, Украинки, Степного и Василькова. На прошлой неделе были заживлены также Гороховское, Садовое, Евгеньевка, Павловка, Павло-Марьяновка и Новопавловское.
В Николаевоблэнерго отмечают, что работа осложняется значительными площадями заминированных деоккупированных территорий. Специалисты предприятия могут приступать к ремонтным работам только после разминирования подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.
В Николаевской области с начала ноября возобновили электроснабжение в 72 из 85 деоккупированных городов и сел, что составляет почти 84,7% потребителей, которые выживали под обстрелами без электричества более восьми месяцев.
Об этом сообщает прессслужба «Николаевоблэнерго».
Генеральный директор «Николаевоблэнерго» Вадим Данилкив отметил, что продолжается активная работа 24\7 по восстановлению электричества бригадами предприятия тем 13 населенным пунктам, которые остаются без электричества.
Электроснабжение восстановлено в Снигиревку и село Снигиревской общины, Калиновки, Новософиевки, Терновки, Сурового, Светлой Дачи, Великополья, Гречановки, Новопетровки, Баратовки, Прибужского, Галицыновки, Украинки, Степного и Василькова. На прошлой неделе были заживлены также Гороховское, Садовое, Евгеньевка, Павловка, Павло-Марьяновка и Новопавловское.
В Николаевоблэнерго отмечают, что работа осложняется значительными площадями заминированных деоккупированных территорий. Специалисты предприятия могут приступать к ремонтным работам только после разминирования подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.