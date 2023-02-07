Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точными выстрелами из пушки МТ-12 «Рапира» уничтожили российских оккупантов Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале бригады.

– Расчет МТ-12 «Рапира» метко отработал по скоплению живой силы противника. Так, на днях морпехи-противотанкисты уничтожили террористов-захватчиков в одном из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса, говорится в сообщении.