Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точными выстрелами из пушки МТ-12 «Рапира» уничтожили российских оккупантов Донецкой области.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале бригады.
– Расчет МТ-12 «Рапира» метко отработал по скоплению живой силы противника. Так, на днях морпехи-противотанкисты уничтожили террористов-захватчиков в одном из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса, говорится в сообщении.
Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.
Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского точными выстрелами из пушки МТ-12 «Рапира» уничтожили российских оккупантов Донецкой области.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале бригады.
– Расчет МТ-12 «Рапира» метко отработал по скоплению живой силы противника. Так, на днях морпехи-противотанкисты уничтожили террористов-захватчиков в одном из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса, говорится в сообщении.
Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.