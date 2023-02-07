Президент Зеленский назначил николаевца Александра Прокудина на должность главы Херсонской облгосадминистрации.

Соответствующее решение во вторник, 7 февраля, согласовал Кабинет Министров Украины.

Александр Прокудин родился 22 июля 1983 года в Николаеве. Начал службу в органах внутренних дел в 2000 году. Работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения. Возглавлял управление кадрового обеспечения УМВД Украины в Херсонской области. 7 ноября 2015 года был назначен заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, а в 2019 году возглавил Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Также сегодня, 7 февраля, Кабмин согласовал назначение новых руководителей областных государственных администраций в Днепропетровской области – Сергей Лысак и Запорожской области – Юрий Малашко.

Вчера Владимир Зеленский сообщил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначаться руководители с военным опытом.

Напомним, что временное исполнение обязанностей Председателя Нацполиции возложено на николаевского генерала Ивана Выговского, который до этого занимал должность начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.