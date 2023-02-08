Экологический ущерб из-за обстрела в Николаеве оккупантами роддома № 1 достигают 17,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили на странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В 2022 году здания Коммунального предприятия Николаевского городского совета «Роддом № 1» дважды подвергались обстрелам: 21 марта – женская консультация на улице Малой Морской, а 4 апреля – сам роддом на улице 2 Экипажной.

— В результате разрушений были засорены земельные участки общей площадью 832,8 квадратных метра, объем образовавшихся отходов составлял 23 кубических метра. Специалисты инспекции на основании «Методики определения размера ущерба, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения» определили размер ущерба. В первом случае это 9,6 млн грн, во втором – 8,0 млн грн, – говорится в сообщении.

Информация о причиненном ущербе внесена в общий реестр ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие вторжения Российской Федерации.

Напомним, что в результате обстрела оккупантами текстильной фабрики «Никотекс» в Николаеве окружающей среде нанесен ущерб на 448,3 миллиона гривен.