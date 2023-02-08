На Первомайщине полицейские разоблачили мужчину на незаконной продаже и хранении боеприпасов. У него дома нашли более сотни патронов к автоматическому оружию.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Правоохранители обнаружили и задокументировали факты незаконного прождажа 38-летним жителем района боевых 90 патронов калибра 5,45 мм. Также в рамках начатого уголовного производства по месту жительства мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого нашли более 30 патронов такого же калибра.

— Оперативники доставили злоумышленника в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины, - отметили в полиции.

При процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Все изъятое полицейские направили на проведение экспертных исследований.

В настоящее время правоохранители устанавливают пути поступления в подозреваемый боеприпас. Следствие продолжается.

Ранее в Николаевской области полицейские задержали вознесенца за незаконное хранение вооружения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.